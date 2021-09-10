Kuaför Recep Güngör uyardı: Kaynak saçı yalnızca işin uzmanı yapmalı

Uzun, hacimli ve parıltılı saçlar her kadının hayali. Üstelik bu hayale ulaşmak artık çok kolay.

Kaynak saç uygulamaları sayesinde kadınlar sadece birkaç saat içinde upuzun saçlara kavuşabiliyor. Ünlülerin kuaförü olarak tanınan mikro kaynak uzmanı Recep Güngör, kaynak saç yönteminin son yıllarda oldukça rağbet gördüğünü söyledi: "Kaynak yöntemiyle kadınlar daha gür ve yoğun saçlara kavuşuyor. Kendilerini daha güzel hisseden kadınların özgüveni yerine geliyor. Her geçen gün daha çok rağbet gören bu yöntemde kaynak olarak gerçek saç ya da sentetik malzemelerle yapılan saçları kullanıyoruz. Fiyatlar da takılan saçın kalitesine, adedine ve yoğunluğuna göre değişiyor."

EN DOĞAL GÖRÜNEN MİKRO KAYNAK

Farklı kaynak saç uygulamalarının olduğunu belirten Recep Güngör, Bahçelievler ve Bakırköy'de bulunan şubelerinde uyguladığı yöntemleri şöyle anlattı: "En çok tercih edilen yöntemlerden biri, boncuk kaynak. Bu yöntemle monte edilen saç kaynağı 3 ay kadar kullanılabilir. Ancak ince saç tipleri için uygun değildir. 'Tres kaynak' adı verilen yöntem, yatay örgü ile yapılır. Saç derisinin tahriş olmaması için dikkatle uygulanmalıdır. Saçları gür olan kişilere de genellikle 'çıtçıt saç' uygulanır. Nispeten daha ucuz bir yöntemdir. Saçlarda en doğal görünümü sağlayan ise mikro kaynaktır. Benim de uzmanlık alanım olan bu yöntemde işlem 6 saat kadar sürebilir. Yaklaşık 4 ay kullanılabilen mikro kaynak, dışarıdan asla anlaşılmadığından kadınlar tarafından en çok talep gören kaynak tipidir."

HASSAS BİR İŞLEM

Kadınların güzelleşmek isterken mağdur da olabileceklerine dikkat çeken Recep Güngör, kaynak saç işlemlerinin mutlaka hassasiyetle yapılması gerektiği, aksi takdirde saça zarar verilebileceği konusunda uyardı: "Saç kaynağı işlemleri mutlaka profesyonel bir saç stilisti tarafından uygulanmalıdır. Mikro kaynak, hassas bir işlemdir ve maharet ister. Uzman olmayan kişiler, saçta tahribat yaratabilir."