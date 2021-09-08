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Sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı: Antalya Valiliğinden son dakika açıklaması

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı: Antalya Valiliğinden son dakika açıklaması

Antalya Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında tüm sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alındığına da açıklamada yer verildi.

Antalya'da tüm sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2. maddesinin 'Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden; halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına' kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

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