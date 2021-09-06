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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Konya da maviye döndü

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması! Konya da maviye döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da ilk doz aşılama oranının yüzde 75'i geçmesinin ardından ilin mavi renge döndüğünü ifade etti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

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