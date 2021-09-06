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Sinovac aşısında yaş sınırı altıya düşürüldü! Çocuklarda yüzde yüz antikor oranı I Şili'de Sinovac koronavirüs aşısına yönelik son dakika kararı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Sinovac aşısında yaş sınırı altıya düşürüldü! Çocuklarda yüzde yüz antikor oranı I Şili’de Sinovac koronavirüs aşısına yönelik son dakika kararı

Şili'de Halk Sağlığı Enstitüsü taraıfndan alınan karar gereği Çin merkezli aşı firması Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının uygulanma yaşı 6'ya düşürüldü. Enstitü Müdürü Dr. Heriberto Garcia, aşının çocuklarda yüzde 100 oranında antikor ürettiğini de açıkladı.

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISS), Covid-19'a karşı Çin merkezli aşı firması Sinovac'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının uygulanma yaşını 6 yaşa kadar indirdi.

RESMEN ONAY VERİLDİ

Şili'de Covid-19'a karşı aşılama yaşı 6'a indirildi. Şili Halk Sağlığı Enstitüsü'nden (ISS) yapılan açıklamada, Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 6 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına yönelik acil kullanım onay verildiği belirtildi. Enstitü tarafından toplanan değerlendirme panelindeki uzmanlardan 5'i aşının 6 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 2'si yalnızca 12 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 1'i ise ret oyu kullandı.

ÇOCUKLARDA YÜZDE 100 ANTİKOR

Enstitü Müdürü Dr. Heriberto Garcia, aşının çocuklarda yüzde 100 oranında antikor ürettiğini belirtti. 23,6 milyon doz Sinovac aşısının ülkeye ulaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, çocuklara aşının nasıl uygulanacağına karar verecek.

YENİDEN BAŞLATILACAK

Şili, geçtiğimiz aylarda 12 ila 18 yaş arasındaki çocuklara Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay vermiş, ancak aşı dozu eksikliği nedeniyle uygulama bir ay sonra askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Enrique Paris, bu hafta sonuna kadar 14 ve 15 yaş altı çocukların aşılarının yeniden başlatılacağını açıkladı.

13 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE UYGULANDI

Şili, bugüne kadar 19 milyonluk nüfusunun 13 milyondan fazlasını Sinovac aşısı ile aşıladı. Ülkede salgının başından bu yana 1 milyon 641 bin 526 kişide Covd-19 tespit edilirken, 37 bin 108 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan birkaç hafta önce Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Sinovac aşısının çocuklara ve gençlere uygulanmasını reddetmişti.

YAN ETKİLER NELER?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

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