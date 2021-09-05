SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 5 Eylül 2021 vaka-vefat ve aşı tablosu
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı, korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu. Türkiye'de 24 saatte kaç kişi Covid-19'dan öldü? Vaka rakamlarında artış var mı? İşte korona virüs haberimizin detayları...
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 5 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 391 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 oldu. Bir günde toplam 279 bin 63 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 289 olarak kaydedildi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.
En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,83 oldu.
2. doz ortalaması yüzde 61,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım." dedi.
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