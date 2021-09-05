Son dakika: Japonya’da 1,6 milyon doz Moderna’ya toplatma kararı

Japonya'da iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "on trilyonlarca yen mali destek paketi" taahhüt etti.

Liberal Demokrat Parti başkanlık seçimlerinde katılacak eski Dışişleri Bakanı Kişida, düzenlediği basın toplantısında, seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi planladığı vaatlerine değindi.