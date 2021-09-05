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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren koronavirüs sıralaması! Türkiye'de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren koronavirüs sıralaması! Türkiye’de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 220 milyonu geçti. ABD, 40 milyonu geçen vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 220 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 4,5 milyonun üzerine çıktı. ABD 40 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 4 milyon 411 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 701 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 383 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 272, New York'ta 54 bin 378 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE

ABD 40,765,356

HİNDİSTAN 32,998,017

BREZİLYA 20,877,864

RUSYA 7,012,599

İNGİLTERE 6,941,611

FRANSA 6,826,042

TÜRKİYE 6,478,663

ARJANTİN 5,202,405

İRAN 5,129,407

KOLOMBİYA 4,916,980

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