Milyonlarca kişiyi ilgilendiren koronavirüs sıralaması! Türkiye'de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 220 milyonu geçti. ABD, 40 milyonu geçen vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
ABD'DE SON DURUM
California, 4 milyon 411 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 701 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.
Can kaybı sayısında California 66 bin 383 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 272, New York'ta 54 bin 378 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE
ABD 40,765,356
ARJANTİN 5,202,405
İRAN 5,129,407
KOLOMBİYA 4,916,980
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