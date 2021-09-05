Milyonlarca kişiyi ilgilendiren koronavirüs sıralaması! Türkiye’de listede! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

ABD'DE SON DURUM

California, 4 milyon 411 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 701 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 383 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 272, New York'ta 54 bin 378 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.