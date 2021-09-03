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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Güvenli şartlarda eğitim için dayanışma şart

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Güvenli şartlarda eğitim için dayanışma şart

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca güvenli şartlarda eğitim için dayanışma vurgusu yaparken yüz yüze eğitim konusunda bütün topluma büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yüz yüze eğitim hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca "Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor!" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI

Sağlık Bakanı Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son haritaya göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il 538,10 ile Rize oldu.

Sosyal medya hesabından haritayı paylaşan Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.

Haritada yer alan verilere göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 147, Ankara'da176, İzmir''de ise 46 olarak kaydedildi.

Bakan Koca, 14-20 Ağustos tarihleri arasında vaka sayıları en çok artan 10 ili de "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olarak açıkladı.

DÜNÜN VAKA TABLOSU

Bakan Koca yaptığı paylaşımda günün vaka verilerini paylaşırken "VAKA TABLOLARI ve AŞI: %78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakını tam aşılı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında flaş sözler: 500 bine yakın aktif vakalarımızın yüzde 81’i tam aşılı olmayan kişiler SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CANLI YAYINDA FLAŞ SÖZLER: 500 BİNE YAKIN AKTİF VAKALARIMIZIN YÜZDE 81'İ TAM AŞILI OLMAYAN KİŞİLER

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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