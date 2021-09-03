Koronavirüsün bir yan etkisi daha ortaya çıktı: Böbrek sorunları ve yetersizliği riskini yüzde 35 artırıyor

6 AY SONRA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Araştırmada, Kovid-19 geçiren kişilerin, enfeksiyondan bir ila altı ay sonra böbrek yetersizliği ya da böbrek fonksiyonlarında önemli düşüşler yaşama riskinin diğerlerine oranla yüzde 35 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırma, böbrek hastalığı riskinin Kovid-19 enfeksiyonunun şiddetiyle doğru orantılı olduğunu gösterdi.