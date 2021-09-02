Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2021