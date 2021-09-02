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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek toplam doz sayısının 95 milyonu geçtiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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