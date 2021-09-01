01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka vefat ve aşılama tablosunu duyurdu | (1 Eylül 2021)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka vefat ve aşılama tablosunu duyurdu | (1 Eylül 2021)

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka vefat ve aşılama tablosunu duyurdu | 1 Eylül 2021

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 1 Eylül 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten (Kovid-19) kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU (1 EYLÜL 2021)

VAKA VE VEFAT RAKAMLARINDA ARTIŞ

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." mesajını verdi.

31 AĞUSTOS

30 AĞUSTOS

29 AĞUSTOS

28 AĞUSTOS

27 AĞUSTOS

26 AĞUSTOS

25 AĞUSTOS

24 AĞUSTOS

23 AĞUSTOS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA