Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka vefat ve aşılama tablosunu duyurdu | (1 Eylül 2021)

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU (1 EYLÜL 2021)