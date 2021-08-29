Sağlık Bakanlığı 29 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.00, 2'nci doz ortalaması yüzde 59.02 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 797 bin 199, 2'nci dozda 36 milyon 636 bin 290 ve 3'üncü dozda 8 milyon 350 bin 826 olmak üzere toplam 93 milyon 4 bin 856 aşı uygulandı.



En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.