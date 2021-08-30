mRNA aşıları güvenli mi? Bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma

"AŞILAR GÜVENSİZ OLSA 1 KİŞİYE DAHİ YAPILMAZ"

Ayrıca her gün onlarca analiz yayınlandığını ve aşıların güvensiz olması, en ufak bir tereddüt olması durumunda bir kişiye daha aşı yapılamayacağını bilmek gerektiğini belirten Yılancıoğlu, şöyle devam etti: "Saçma sapan komplo teorileri ile akılları bulandırmadan ciddi regülasyonlara ve bilime güvenmek daha akıllıca bir seçim.