Antikor düzeyi yüksek olan kişiler de aşı olmalı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs geçirip antikor düzeyi yüksek olanların aşılanması hakkındaki merak edilen soruyu yanıtlandı. Sanatçı Nilgün Belgün'ün sorusuna yanıt veren Bakan Koca antikor düzeyine ilişkin detayları da paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün'ün sorusu üzerine, dünyada yaygın uygulamaya göre, Kovid-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da aşı olması gerektiğini ifade etti.
ANTİKOR DÜZEYİ YÜKSEK OLANLAR DA AŞI OLMALI MI?
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün'ün kendisine yönelttiği, "Ben Kovid geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, 'yüklenmeyelim' dedi, 'Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.
BAKAN KOCA YANIT VERDİ
Koca, şunları kaydetti:
"Sn. Nilgün hanım, sorunuz önemli. Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet. Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."
TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ
Ünlü oyuncu Belgün, Bakan Koca'nın cevabı sonrası teşekkürlerini iletti. Belgün ''Çok teşekkür ederim Sn Bakanım aşımı hemen olacağım' mesajını paylaştı.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
İllerde 14-20 Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Rize 538,1, Bingöl 421,98, Batman 420,78, Bayburt 404,1, Aksaray 358,15, Konya 355,6, Mardin 352,16, Diyarbakır 340,02, Isparta 330,91, Trabzon 310,63, Muş 305,02, Bitlis 303,14, Elazığ 291,69, Gümüşhane 275,93, Şanlıurfa 271,69, Ağrı 263,52, Sivas 249,1, Eskişehir 244,14, Sakarya 242,75, Siirt 241,64, Karaman 236,94, Artvin 234,81,
Kayseri 231,1, Burdur 223,14, Yozgat 217,13, Giresun 204,8, Niğde 201,62, Erzurum 201,25, Mersin 176,75, Ankara 176,38, Kırıkkale 173,66, Nevşehir 172,81, Iğdır 172,37, Ordu 170,08, Kırşehir 169,52, Çorum 168,83, Adana 168,41, Ardahan 165,35, Kastamonu 165,26, Erzincan 162,95, Samsun 160,54, Afyonkarahisar 157,96, Kütahya 157,8, Karabük 152,7, Kilis 151,27, Gaziantep 150,39, Malatya 148,23, İstanbul 147,73, Düzce 141,53, Zonguldak 140,56, Kocaeli 132,68, Sinop 132,59, Bolu 128,65,
Tokat 126,28, Kahramanmaraş 125,07, Çankırı 124,2, Kars 120,38, Osmaniye 118,13, Manisa 117,47, Denizli 115,38, Hakkari 114,43, Tunceli 113,85, Van 111,46, Amasya 109,09, Yalova 109,04, Uşak 108,54, Bilecik 106,53, Şırnak 102,46, Hatay 99,5, Adıyaman 98,66, Bursa 96,1, Bartın 91,97, Tekirdağ 80,87, Balıkesir 69,1, Edirne 66,46, Çanakkale 65,37, Kırklareli 53,91, İzmir 46,24, Antalya 43,13, Muğla 40,17, Aydın 36,1."
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 290 bin 186 testte 17 bin 912 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 175 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 675 bin 684, 2'nci dozda 36 milyon 521 bin 647 ve 3'üncü dozda 8 milyon 299 bin 56 olmak üzere toplam 92 milyon 710 bin 374 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
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