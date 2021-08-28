Delta varyantına yakalananların hastaneye yatma riski iki kat fazla: Aşıların önemi bir kez daha ortaya çıktı
İngiltere'de delta varyantına karşı yapılan araştırmada delta varyantına karşı önemli bir gerçek ortaya çıktı. Delta varyantı ile enfekte olan hastaların hastaneye yatma riskinin Alfa varyantına kıyasla iki kat daha fazla olduğu belirtildi. Uzmanlar aşının delta varyantına karşı ciddi anlamda etkili olduğunu belirtirken, son araştırmalara göre iki doz aşının hastanede yatmaya karşı etkinlik oranı Pfizer-BioNTech için yüzde 96, Oxford-AstraZeneca içinse yüzde 92 olduğu ortaya çıktı.
İngiltere'de yapılan araştırmada delta varyantına dair önemli gerçekler ortaya çıktı. Çok sayıda ülkede görülen Delta varyantına yakalanan kişilerin hastaneye yatma riskinin iki kat fazla olduğu belirtildi.
AŞI AĞIR HASTALIK RİSKİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR
Araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlandı. Uzmanlar, bu araştırmanın, aşının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söylüyor. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı şu anda İngiltere'de yayılan hemen hemen tek varyant haline geldi. Alfa varyantı ise geçen yıl ilk olarak İngiltere'nin Kent bölgesinde ortaya çıkmış ve yayılmıştı. Aşı, hangi varyant olursa olsun ağır hastalık riskini önemli ölçüde azaltıyor.
43 BİNDEN FAZLA VAKA İNCELENDİ
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) ile Tıbbi Araştırmalar Konseyi'nin yaptığı araştırmada, hem Alfa hem de Delta varyantının dolaşımda olduğu Mart-Mayıs ayları arasında 43 binden fazla Covid vakası incelendi. Bu vakaların çoğu, henüz aşı olmamış kişilerde ortaya çıkmıştı.
İKİ KAT DAHA FAZLAYDI
Vakaların çoğu için hastanede tedavi gerekmemişti. Ancak Delta varyantı ile enfekte olanların 196'sı (yüzde 2,3) ile Alfa varyantlı 764 kişi (yüzde 2,2) hastanede tedavi olmuştu. Yaş, cinsiyet, etnik köken gibi farklılıklar göz önünde bulundurulduktan sonra, Delta varyantı ile enfekte olanların hastaneye yatma riski Alfa varyantına kıyasla iki kat daha fazlaydı.
MAKSİMUM KORUMA İÇİN İKİ DOZ AŞI
Uzmanlar, aşının bu riski önemli ölçüde düşürdüğünü belirtiyor. Maksimum koruma oluşması için iki doz aşı gerekiyor. PHE'nin yaptığı son araştırmalara göre, iki doz aşının hastanede yatmaya karşı etkinlik oranı Pfizer-BioNTech için yüzde 96, Oxford-AstraZeneca içinse yüzde 92 düzeyinde.
HER İKİ AŞI DA DELTA'YA KARŞI ETKİLİ
Diğer araştırmalar, semptomlu Covid enfeksiyonlarına karşı aşıların koruma etkinliğinin zaman içinde azaldığını gösterse de, her iki aşı da Delta varyantından kaynaklı hastane tedavisi ve can kaybına karşı önemli bir koruma sağlıyor.
DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 99 KORUMA
İngiltere'de 16 yaş üzeri nüfusun yüzde 88'ini oluşturan 47,9 milyon kişiye ilk doz aşı, yüzde 78'ine tekabül eden 42 milyon kişiye de ikinci doz aşı uygulanmış durumda. İkinci doz aşıdan iki hafta sonra Covid'e karşı en yüksek koruma düzeyine ulaşılıyor.
PHE'den Dr. Gavin Dabrera, "Aşının Delta varyantına karşı mükemmel bir koruma sağladığını biliyoruz; bu varyant İngiltere'deki vakaların yüzde 99'unu oluşturduğu için, henüz iki doz aşısını yaptırmamış olanların bir an önce aşı yaptırması hayati önemdedir" dedi.
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