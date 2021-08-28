Delta varyantına yakalananların hastaneye yatma riski iki kat fazla: Aşıların önemi bir kez daha ortaya çıktı

DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 99 KORUMA

İngiltere'de 16 yaş üzeri nüfusun yüzde 88'ini oluşturan 47,9 milyon kişiye ilk doz aşı, yüzde 78'ine tekabül eden 42 milyon kişiye de ikinci doz aşı uygulanmış durumda. İkinci doz aşıdan iki hafta sonra Covid'e karşı en yüksek koruma düzeyine ulaşılıyor.

PHE'den Dr. Gavin Dabrera, "Aşının Delta varyantına karşı mükemmel bir koruma sağladığını biliyoruz; bu varyant İngiltere'deki vakaların yüzde 99'unu oluşturduğu için, henüz iki doz aşısını yaptırmamış olanların bir an önce aşı yaptırması hayati önemdedir" dedi.