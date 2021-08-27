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Domates yiyen virüse karşı antikorlu olacak | Özbekistan'da çalışmalar başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Domates yiyen virüse karşı antikorlu olacak | Özbekistan’da çalışmalar başladı

Son dakika haberi: Özbekistan, diğer ülkelerde olduğu gibi koronavirüsle yoğun bir şekilde mücadele içinde. Kovid-19’la mücadele kapsamında Özbekistan’da domates kullanılarak yenilebilir aşı üretmek için çalışmalar yürütüldüğü açıklandı.

Bilimler Akademisine bağlı Genomik ve Biyoenformatik Merkezinde görevli bilim insanlarının çalışmaları başlattığını açıklayan Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı, domateslerin genetiği değiştirerek koronavirüse karşı yenilebilen aşı geliştirmek için yoğun araştırma içinden olduklarını belirtildi.

DOMATES YİYEN VİRÜSE KARŞI ANTİKORLU OLACAK

Özbek bilim insanlarının söz konusu domatesi elde etmek için ülkede saptanan koronavirüsün taç kısmını klonladıkları ve bitki hücresine yerleştirdikleri kaydedilen açıklamada, test sonucunda bu bitki hücrelerinin aşı görevi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, merkeze ait laboratuvardaki domates fidelerinde 2 ay sonra aşı niteliğinde domates yetişeceği ifade edilerek bu domatesleri yiyen kişilerin virüse karşı antikor üretmesinin beklendiği vurgulandı.

Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev yaptığı açıklamada, bu aşıyla ilgili bilimsel çalışmaların ocak ayında başladığını, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sürdüğünü belirtti.

Buriyev, hayvan deneyleri biter bitmez klinik denemelerin ilk aşamasına başlayacaklarını kaydetti.

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