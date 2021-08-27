Domates yiyen virüse karşı antikorlu olacak | Özbekistan'da çalışmalar başladı
Son dakika haberi: Özbekistan, diğer ülkelerde olduğu gibi koronavirüsle yoğun bir şekilde mücadele içinde. Kovid-19’la mücadele kapsamında Özbekistan’da domates kullanılarak yenilebilir aşı üretmek için çalışmalar yürütüldüğü açıklandı.
Bilimler Akademisine bağlı Genomik ve Biyoenformatik Merkezinde görevli bilim insanlarının çalışmaları başlattığını açıklayan Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı, domateslerin genetiği değiştirerek koronavirüse karşı yenilebilen aşı geliştirmek için yoğun araştırma içinden olduklarını belirtildi.
DOMATES YİYEN VİRÜSE KARŞI ANTİKORLU OLACAK
Özbek bilim insanlarının söz konusu domatesi elde etmek için ülkede saptanan koronavirüsün taç kısmını klonladıkları ve bitki hücresine yerleştirdikleri kaydedilen açıklamada, test sonucunda bu bitki hücrelerinin aşı görevi yaptığı belirtildi.
Açıklamada, merkeze ait laboratuvardaki domates fidelerinde 2 ay sonra aşı niteliğinde domates yetişeceği ifade edilerek bu domatesleri yiyen kişilerin virüse karşı antikor üretmesinin beklendiği vurgulandı.
Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev yaptığı açıklamada, bu aşıyla ilgili bilimsel çalışmaların ocak ayında başladığını, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sürdüğünü belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
- 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?
- PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?