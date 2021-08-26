Zayıflamak isterken hayatından oldu! Aile doktorlardan şikayetçi

DOKTOR ALDIĞI PARAYI İADE ETMEK İSTEMİŞ

Kardeşi Numan Yalçın: Ablamın ameliyatında usulsüzlük yapıldı. Doktor hastalarını diyetisyenlik merkezine yönlendirerek muhasebe işlerini burada yaptı. Psikiyatri servisinde tedavi gören ablam hiçbir tetkik yapılmadan ameliyata alındı. Yoğun bakıma gittiğimizde vefat ettiği söylendi. "Ölüm nedeni ne?" dedim "Böbrekleri iflas etti" dedi. A.B.'ye gittiğimizde ameliyat öncesinde tetkik yapmadan aylar önce yapılan sonuçlarla yapmaya karar veriyor. Ablam kullandığı ilaçları söylemiş, doktor 'Ameliyat ol bu ilaçları bile bırakırsın' demiş. Alacağı üç beş kuruş için neler yapmış. Kendisinin diyetisyenlik adı altında bürosu var, hastalarını oraya yönlendiriyor. Bütün para alışverişi orada gerçekleşiyor ama resmi olarak hiçbir şey yok. Ne bir fiş, makbuz, fatura hiçbir şey vermiyorlar. Peşin parayı alıyorlar, devletin hastanesini kullanıyorlar, döner sermayeye hiçbir faydaları yok, ameliyattan sonra da 'Teyze kimseye bir şey söylemeyin' diye annemi tembihlemişler. Annemlere diren aldırmışlar ancak ameliyatta kullanmamış. Kullanmayacaktınız neden aldırdınız? Cenazeden sonra da başsağlığı telefonu bekledik onu da yapmadılar. 2 ay sonra sekreter beni aradı, 'Doktor bey parayı iade etmek istiyor' dedi. Parayı verince ablam geri gelmeyecek. Ameliyattan önce farklı ameliyattan sonra farklı davrandılar, telefonumuz 7/24 açık diyorlar cumartesi arayınca beni rahatsız etmeyin diyerek kapatmışlar.