27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Milyonları ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi koronadan öldü? İşte yeni sıralama

Milyonları ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi koronadan öldü? İşte yeni sıralama

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
ABONE OL
Milyonları ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi koronadan öldü? İşte yeni sıralama

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 220 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 4 milyon 500 bine dayandı. ABD, 39 milyonu geçen sayı ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 215 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 4,5 milyona yaklaşıyor. ABD 39 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD: 98 BİN KİŞİ DAHA ÖLEBİLİR

ABD'de önlem alınmazsa aralık başına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği açıklandı.

Washington Üniversitesinin araştırmasındaki modele göre, aralık başına kadar ülkede 98 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini öngörüldü.

ABD'de yaşanan dördüncü dalgayla Kovid-19 kaynaklı ölümlerin günde 1100'e yükselerek marttaki seviyeye ulaştığını açıklayan Washington Üniversitesi yetkilileri, ölümlerin eylül ortasında günde 1400 kişi seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, aynı modele göre ülkede herkesin maske takması durumunda öngörülen 98 bin ölümün yüzde 50'sinin önlenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, dün 632 bini geçen ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, aralıkta 730 bini aşabileceğini vurguladı.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

ABD 649,867

BREZİLYA 576,730

HİNDİSTAN 436,889

MEKSİKA 255,452

PERU 198,031

RUSYA 179,243

İNGİLTERE 132,143

ENDONEZYA 130,182

İTALYA 128,957

KOLOMBİYA 124,474

TÜRKİYE 55.469 CAN KAYBIYLA LİSTENİN 19.SIRASINDA YER ALIYOR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA