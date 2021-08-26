27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Koronavirüste yeni umut: Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı tescillendi

Koronavirüste yeni umut: Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı tescillendi

SAĞLIK AA
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
ABONE OL
Koronavirüste yeni umut: Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı tescillendi

Rusya tarafından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüse karşı geliştirilen dördüncü aşının da tescillendiği belirtildi. Açıklamada "EpiVakKorona-N" aşısının hamile kadınlara uygulanmayacağı belirtirlirken, aşının kronik rahatsızlığı olan kişilerde risk yaratabileceği ifade edildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen dördüncü aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığının ilaç kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, Vektör Araştırma Merkezinin geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşı tescillendi.

HAMİLELER YAPTIRAMAYACAK

18 ile 60 yaş arasındaki vatandaşlar için kullanılacak olan aşıyı, hamilelik dönemindeki kadınlar yaptıramayacak. Söz konusu aşının kronik hastalığı olanlar için riskler yaratabileceği belirtiliyor.

Kovid-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine 19 Temmuz'da başlandığı bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020'de, Çumakov Merkezinin geliştirdiği "KoviVak" aşısı da şubat ayında tescillenmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA