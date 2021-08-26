27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Türkiye genelinde risk haritasında kırmızı il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Türkiye genelinde risk haritasında kırmızı il kalmadı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması! Türkiye genelinde risk haritasında kırmızı il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında kırmızı ilin kalmadığını duyurdu. Bakan Koca Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadığını bildirdi.

YÜZDE 75'E ÇIKTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri'nin Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı'nın da sarı kategoride yer almaya başladığını belirtti.

KIRMIZI İL KALMADI

"Son dakika mesajı" vurgusuyla yaptığı paylaşımında ise Koca, "Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel." ifadesini kullandı.

SEVGİLER ŞANLIURFA

Bakan Koca, aşılama oranını artırarak, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da "80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" diye seslendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA