Bin yatakla hizmet verecek! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor!

Aksu, "Tabi bu bizim için bir müjdedir. Diyarbakır'da şehir hastanesin yapılması önemli, bir eser yaparsın ama o eserin içini de doldurmak önemlidir. Mevcut hastanelerdeki hem çalışanların hem de doktorların sayısı yetersiz. Bir şehir hastanesi yapıldığında içinin doldurulması ve bunun ilgili çalışmalarında olması lazım.