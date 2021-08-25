Bin yatakla hizmet verecek! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor!
2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenen Diyarbakır Şehir Hastanesi, bin yatak ile hizmet verecek. Büyük sevinçle karşılanan haber sonrası esnaf ve vatandaşlar bir an önce hastanenin tamamlanması için gün sayıyor.
Diyarbakır'ın sağlık alanında birçok eksiğini kapatacak olan ve geçtiğimiz yıl arsa tahsisi yapılarak, 2020 bütçesine alınan 1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde 439 dönüm alan üzerine yapılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesinin 2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenirken, hastanesinin yapılması durumunda Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin genel bir hastaneye dönüştürülerek Bağlar İlçe Devlet Hastanesi olması için Sağlık Bakanlığınca ayrı bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar, şehir hastanesinin ihale işlemlerinin yapılması, temelinin atılmasından çok memnun olduklarını ve kentte büyük katkı sağlayacağını söyledi.
"ÇOK MÜJDELİ BİR HABER, BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREK"
Diyarbakır için şehir hastanesinin müjdeli bir haber olduğunu kaydeden ve bir an önce yapımının tamamlanması gerektiğini kaydeden Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, diğer hastanelerinde eksiklerinin giderilmesi konusunda destek sağlanması gerektiğini belirtti.
Aksu, "Tabi bu bizim için bir müjdedir. Diyarbakır'da şehir hastanesin yapılması önemli, bir eser yaparsın ama o eserin içini de doldurmak önemlidir. Mevcut hastanelerdeki hem çalışanların hem de doktorların sayısı yetersiz. Bir şehir hastanesi yapıldığında içinin doldurulması ve bunun ilgili çalışmalarında olması lazım.
İçeriye girecek hastaların tedavi ile ilgili bütün bölümlerin bizim için önemlidir. Şehir hastanesi Diyarbakır için önemlidir. Bu hastanenin ne zaman biteceğini bilemiyorum ama kısa dönemde bitirebilirler. İstanbul'daki hastaneyi 1 yıl gibi süreçte bitirdiler, isterler ise burayı da bir an önce bitirirler" dedi.
Çiçekçi Mustafa Serkan Güreçoğlu, şehir hastanesinin açılmasının çevre illere de şifa noktası olacağını kaydetti. Güreçoğlu, "Bölgemizde bin yataklı şehir hastanesin açılması hem bölge hem de yakındaki illere burada şifa dağıtacağına inanıyoruz. Şehir hastanesin açılması bizim için çok önemlidir.
Bizler çiçekçiler olarak hastalara moral olması için çiçeklerimizi en güzel şekilde hazırlayıp kendilerine taktim edeceğiz. Hızlı bir şekilde yapılmasını isteriz" diye konuştu.
Medikal işletmecilerden Lale Erkek, sağlıkçıların yükü azalacağı için bu hastanenin bir an önce açılması gerektiğini söyledi. Erkek, "Şehir hastanesinin Diyarbakır'da açılması bizlere büyük bir fayda sağlayacaktır. Hastanenin yapılması gecikti. Diyarbakır büyük bir şehir ama bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçilmesi bizler için de iyi olacaktır.
Pandemiden dolayı çok etken olacaktır, sağlıkçılarımız açısından hafifleyecek yük alacak. Medical malzemesi satıyoruz bizlere daha fazla faydası olacaktır. Sağlıkçıların sayısı artıkça bizimde işlerimiz iyi oluyor. Esnaf ve vatandaşlar faydalanmış olur" şeklinde konuştu.
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