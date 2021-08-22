Yoğun bakıma yatış sıralamasında kimler var? Uzman isim tek tek açıkladı

Zaten bize başvuran hastalardan da görüyoruz ki eğer 2 doz Sinovac aşısı yapılmış ve üzerinden 3 aydan daha fazla zaman geçmişse bu vakaları biz hasta olarak çok sayıda görmeye başladık. Aslında 'kimler hastalanma ve yoğun bakıma girme bakımından daha fazla riskli' diye sıralama yapacak olursak; ilk sırayı aslında hiç aşı olmamış olanlar alıyor. Yoğun bakıma yatma açısından bunlar açık ara fark atıyorlar diğerlerine göre.