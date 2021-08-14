Yerli aşıda kritik araştırma sonuçlandı: Ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık

"YERLİ VLP AŞISI, ELİMİZDE ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

Prof. Dr. Altuntaş, yerli VLP aşısının etkisine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Yerli VLP aşımız büyük umut vadediyor. İnşallah eylülde de Faz-3 aşamasına geçeceğiz. Faz-3 aşamasının olumlu sonuçlanmasıyla erken kullanım onayı umut ediyoruz. Yerli VLP aşımızın belli bir mesafe katetmesiyle yine bu yılın sonuna doğru veya gelecek yılın başlarında yaygın kullanıma geçeceğini, erken kullanım için izin alabileceğini, veriler uygun olursa tahmin ediyoruz. Yerli VLP aşısının, özellikle bu mutantların, varyantların yaygın olduğu ve önümüzdeki süreçlerde de değişeceğini öngörürsek elimizde önemli bir güç olduğunu söyleyebilirim."

Yerli VLP aşısının Faz-2 aşamasında Wuhan ve İngiliz tipi varyantlarına karşı test edildiğini anımsatan Altuntaş, "Yerli VLP aşısı varyantlara karşı hızla uyarlanabilir, hızla dizayn edilebilir, bu da pandemide önemli bir güçtür. Yerli VLP aşımız özellikle Faz-3 aşamasında Delta varyantlarına karşı uyarlanıp test edilecektir." dedi.