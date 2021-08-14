Sağlık Bakanlığı 14 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı.