SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! İşte vaka vefat ve aşılamada son durum (5 Ağustos 2021)
Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos 2021 tarihine ait Kovid-19 vaka-vefat ve aşı tablosunu duyurdu. Dünkü açıklamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde" mesajını vermişti. Peki, 5 Ağustos 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu nasıl şekillendi? Vaka ve vefatlarda artış var mı? İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin 5 Ağustos 2021 tarihine ait korona virüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 5 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 297 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 108 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 636 olurken toplam 245 bin 152 test yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU ( 5 AĞUSTOS 2021)
3 AĞUSTOS
2 AĞUSTOS
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