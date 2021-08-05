SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! İşte vaka vefat ve aşılamada son durum (5 Ağustos 2021)

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin 5 Ağustos 2021 tarihine ait korona virüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 5 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 297 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 108 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 636 olurken toplam 245 bin 152 test yapıldı.