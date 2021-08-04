Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında flaş son dakika açıklamaları! Bakan Fahrettin Koca alınan yeni kararları duyurdu

DÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.

Kovid-19 kaynaklı vefat verilerine göre, en son üç haneli rakam 3 Haziran'da görülmüş ve sayı 114 olmuştu. O tarihten bu yana ilk kez bugün vefat sayısı 100'ü geçerek 126 oldu.