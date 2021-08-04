Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında flaş son dakika açıklamaları! Bakan Fahrettin Koca alınan yeni kararları duyurdu
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılarak koronavirüsle mücadelenin detaylarına yer verildi. Bakan Koca bulaş konusunda yeni bir uyarıda bulunurken "Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir." ifadelerini kullandı. Peki koronavirüse karşı verilen mücadelede hangi yeni kararlar alındı? İşte detaylar...
Saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.
İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI
Bakan Koca "Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASININ TAMAMI
Ülkemizin önemli bir bölümünde orman yangınları ile mücadele ediliyor. Orman yangınları ile mücadelede vatandaşlarımız ile görevliler birlik ve beraberlik içinde olanca gücü ile fedakarca çalışmaktadır. Yangından sağlık durumu etkilenen kişiler için sağlık hizmetleri hem hizmet mahallinde hem de hastanelerimizde hızla sağlanmaktadır. Bugün haftalık bilim Kurulu Toplantımızın başında ülkemizin içinde bulunduğu afet durumu ile ilgili tüm Bilim Kurulu Üyelerimiz üzüntülerini ifade ettiler. Ülkemizin mücadele gücü ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde mücadele tecrübesi son derece yüksektir. Sağlık açısından bakanlığımız ve teşkilatımız hazır kıta afet bölgesindeki gelişmeleri takip etmektedir.
BUGÜNLERDE HEPİMİZ BERABERİZ
Bir haftadır ülke olarak yangın felaketlerine karşı mücadele veriyoruz. Gönüllü UMKE timlerimiz, Acil Sağlık Profesyonellerimiz her birimizin koşmak istediği yerlerdeler. Her birimizin yapmak isteyeceğini yapıyorlar. Dumandan gözü yaşarıp göremez hale gelen orman kahramanlarıyla, üzüntülerinden ağlayanlar, bugünlerde hepimiz biriz, beraberiz.
20 BİN ÜZERİNDEKİ VAKA SAYILARI
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında; kritik sınır kabul ettiğimiz 20.000'in çok üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci, toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gereken çalışmalar ele alınmıştır.
BULAŞ ARTARAK DEVAM EDİYOR
Covid-19 vaka sayısı dün yaklaşık 25 bindi. Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkâr edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın: Kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir.
18 YAŞ ÜSTÜNE YÖNELİK TAKVİME SADIĞIZ
18 yaş ve üstü nüfus için yaptığımız aşılama takvimine sadığız. Bugün 19.00 itibariyle 74 milyon 334 bin 980 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların oranı %66'nın üzerinde. İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşması toplumun aşı kararlılığının kanıtıdır. Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez.
BIONTECH AÇIKLAMASI
Biontech'in üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos arası, 4 gün azalma oldu. Aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkımız sağ olsun.
TOPLANTI ÖNCESİ YANGIN MESAJI
Bakan Koca, "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var." dedi.
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.
Kovid-19 kaynaklı vefat verilerine göre, en son üç haneli rakam 3 Haziran'da görülmüş ve sayı 114 olmuştu. O tarihten bu yana ilk kez bugün vefat sayısı 100'ü geçerek 126 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
Ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranı Bilecik'te yüzde 75 oldu ve bu ilin rengi haritada sarıdan maviye döndü. Yüzde 75'i geçen iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olarak sıralanıyor.
En az bir doz aşısını yaptıranların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Ağrı ve Bayburt olarak kayda geçti.
İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.
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