SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka- vefat ve aşı tablosunu duyurdu | (2 Ağustos 2021)
Son dakika sağlık haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarına ait (2 Ağustos 2021) 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinde son durum...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarına ait (2 Ağustos 2021) 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son taboya dair önemli mesajlar geldi.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." dedi.
VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
2 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 898 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 91 oldu.
Son bir günde toplam 270 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 947 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.
En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,28 oldu.
2. doz ortalaması yüzde 44,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 809 bin 477'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, EN SON SIRADA ŞANLIURFA VAR
Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
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