SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka- vefat ve aşı tablosunu duyurdu | (2 Ağustos 2021)

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,28 oldu.

2. doz ortalaması yüzde 44,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 809 bin 477'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, EN SON SIRADA ŞANLIURFA VAR



Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.