Tüm dünyayı ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi koronadan öldü? İşte yeni sıralama
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 200 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 4 milyon 250 bine dayandı. ABD, 35 milyonu geçen sayı ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
ABD'DE SON DURUM
Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayılarında hızlı bir artışın gözlemlendiği ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 613 bin 228'e ulaştı.
California, 3 milyon 966 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 142 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 429 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 650, Texas'ta ise 53 bin 296 oldu.
ABD 629,391
BREZİLYA 556,886
HİNDİSTAN 425,203
MEKSİKA 241,034
PERU 196,438
RUSYA 160,137
İNGİLTERE 129,743
İTALYA 128,088
KOLOMBİYA 120,998
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