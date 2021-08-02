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Tüm dünyayı ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi koronadan öldü? İşte yeni sıralama

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Tüm dünyayı ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi koronadan öldü? İşte yeni sıralama

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 200 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 4 milyon 250 bine dayandı. ABD, 35 milyonu geçen sayı ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 200 milyona yaklaştı. Toplam can kaybı ise 4 milyon 200 binin üzerine çıktı. ABD 631 milyonu geçen can kaybı ile bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayılarında hızlı bir artışın gözlemlendiği ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 613 bin 228'e ulaştı.

California, 3 milyon 966 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 142 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 429 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 650, Texas'ta ise 53 bin 296 oldu.

ABD 629,391

BREZİLYA 556,886

HİNDİSTAN 425,203

MEKSİKA 241,034

PERU 196,438

RUSYA 160,137

İNGİLTERE 129,743

İTALYA 128,088

KOLOMBİYA 120,998

FRANSA 111,936

TÜRKİYE 51.519 can kaybı ile listenin 19.sırasında yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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