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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 2 il daha kırmızıdan turuncuya dönüştü

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 2 il daha kırmızıdan turuncuya dönüştü

Son dakika... Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, "Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim." çağrısı yaptı.

Koca, bu paylaşımdan önce, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerine yer vermişti.

26 TEMMUZ 2021 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT VERİLERİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 38,21 oldu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM NE?

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 726 bin 15'i birinci doz, 23 milyon 714 bin 368'i ikinci doz, 4 milyon 26 bin 403'ü üçüncü doz olmak üzere 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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