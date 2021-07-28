BioNTech aşısı olanlar dikkat! Delta mutasyonuna yönelik son dakika koronavirüs aşısı açıklaması

Öte yandan Pfizer/BioNTech, geçtiğimiz aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı sevkiyatını yaptığını ve bu yıl yaklaşık 3 milyar dozluk bir üretim hedefi olduğunu aktardı.

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