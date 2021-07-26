Milyonları ilgilendiren koronavirüs vaka sıralamasında Türkiye'nin yeri değişti! Hangi ülkede kaç vaka bulunuyor?
SAĞLIK ahaber.com.tr
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 195 milyonu geçerken toplam can kaybı 4 milyon 100 binin üzerine çıktı. ABD, 35 milyon 202 bin vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. İngiltere ise kritik sıralamada vaka sayılarında Türkiye'yi geçerek bir üst sıraya yükseldi. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 905 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 77 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 235 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 813, Texas'ta 53 bin 18 olarak belirlendi.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 188 milyon 472 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 25 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
İŞTE DÜNYA GENELİNDE VAKA SIRALAMASI
ABD 35,202,407
HİNDİSTAN 31,417,313
BREZİLYA 19,688,663
RUSYA 6,149,780
FRANSA 5,993,937
İNGİLTERE 5,697,912
TÜRKİYE 5,601,608
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