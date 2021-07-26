Milyonları ilgilendiren koronavirüs vaka sıralamasında Türkiye'nin yeri değişti! Hangi ülkede kaç vaka bulunuyor?

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 905 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 77 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 235 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 813, Texas'ta 53 bin 18 olarak belirlendi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 188 milyon 472 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 25 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.