Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

İLLERE GÖRE AŞI SIRALAMASI

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerini kullandı.

İllerde 3-9 Temmuz'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Siirt 231,67, Ağrı 193,86, Bitlis 119,09, Van 100,41, Hakkari 80,21, Ardahan 80,07, Diyarbakır 76,82, Kütahya 70,23, Eskişehir 68,52, Sivas 66,99, Kırıkkale 65,3, Antalya 65,02, Erzurum 61,98, Rize 59,82, Ankara 59,10, İstanbul 56,75, Tokat 56,03, Sakarya 55,92, Kayseri 53,26, Bolu 50,51, Ordu 50,17, Trabzon 49,88, Batman 49,82,