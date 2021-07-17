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Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
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Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım. " ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 234 bin 161 testte 7 bin 666 vaka tespit edildi. 38 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 490 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 234 bin 161 testte 7 bin 666 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 490 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,61, 2'nci doz ortalaması yüzde 32,79 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 860 bin 587, 2'nci dozda 20 milyon 351 bin 388 ve 3'üncü dozda 3 milyon 605 bin olmak üzere toplam 62 milyon 816 bin 975 aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞI SIRALAMASI

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan bayram mesajı BAKAN KOCA'DAN BAYRAM MESAJI

İllerde 3-9 Temmuz'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Siirt 231,67, Ağrı 193,86, Bitlis 119,09, Van 100,41, Hakkari 80,21, Ardahan 80,07, Diyarbakır 76,82, Kütahya 70,23, Eskişehir 68,52, Sivas 66,99, Kırıkkale 65,3, Antalya 65,02, Erzurum 61,98, Rize 59,82, Ankara 59,10, İstanbul 56,75, Tokat 56,03, Sakarya 55,92, Kayseri 53,26, Bolu 50,51, Ordu 50,17, Trabzon 49,88, Batman 49,82,

Kırşehir 48,14, Bingöl 45,78, Mardin 45,4, Isparta 45,2, Mersin 41,2, Muş 40,62, Konya 40,18, Elazığ 38,44, Yalova 38,04, Çorum 37,73, Niğde 37,56, Karabük 36,94, Nevşehir 36,73, Kars 36,15, Erzincan 35,4, Kocaeli 34, Düzce 33,36, Burdur 32,95, Malatya 32, Afyonkarahisar 31,89, Kastamonu 31,09, Artvin 30,68, Bilecik 30,63, Sinop 29,57, Aksaray 29,08, Bursa 27,95, Kırklareli 27,92, Tekirdağ 27,75, Amasya 27,42, Şırnak 27,15, Iğdır 25,83, Zonguldak 25,03, Yozgat 24,58,

Samsun 23,97, Giresun 23,4, Çankırı 22,35, İzmir 22,16, Denizli 21,71, Şanlıurfa 20,99, Uşak 20,84, Karaman 19,61, Bayburt 19,53, Manisa 18,54, Gaziantep 17,85, Çanakkale 17,73, Balıkesir 16,77, Muğla 16,69, Gümüşhane 16,23, Bartın 15,08, Aydın 11,97, Adıyaman 11,54, Edirne 11,04, Kahramanmaraş 10,79, Tunceli 10,79, Adana 9,43, Osmaniye 6,56, Hatay 6,21, Kilis 5,6.".

16 TEMMUZ

15 TEMMUZ

14 TEMMUZ

13 TEMMUZ

12 TEMMUZ

600

11 TEMMUZ

10 TEMMUZ

9 TEMMUZ

8 TEMMUZ

7 bin 666 yeni vaka! Günün verileri açıklandı 7 BİN 666 YENİ VAKA! GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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