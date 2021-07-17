Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım. " ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 234 bin 161 testte 7 bin 666 vaka tespit edildi. 38 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 490 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 234 bin 161 testte 7 bin 666 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 490 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,61, 2'nci doz ortalaması yüzde 32,79 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 860 bin 587, 2'nci dozda 20 milyon 351 bin 388 ve 3'üncü dozda 3 milyon 605 bin olmak üzere toplam 62 milyon 816 bin 975 aşı uygulandı.
İLLERE GÖRE AŞI SIRALAMASI
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerini kullandı.
İllerde 3-9 Temmuz'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Siirt 231,67, Ağrı 193,86, Bitlis 119,09, Van 100,41, Hakkari 80,21, Ardahan 80,07, Diyarbakır 76,82, Kütahya 70,23, Eskişehir 68,52, Sivas 66,99, Kırıkkale 65,3, Antalya 65,02, Erzurum 61,98, Rize 59,82, Ankara 59,10, İstanbul 56,75, Tokat 56,03, Sakarya 55,92, Kayseri 53,26, Bolu 50,51, Ordu 50,17, Trabzon 49,88, Batman 49,82,
Kırşehir 48,14, Bingöl 45,78, Mardin 45,4, Isparta 45,2, Mersin 41,2, Muş 40,62, Konya 40,18, Elazığ 38,44, Yalova 38,04, Çorum 37,73, Niğde 37,56, Karabük 36,94, Nevşehir 36,73, Kars 36,15, Erzincan 35,4, Kocaeli 34, Düzce 33,36, Burdur 32,95, Malatya 32, Afyonkarahisar 31,89, Kastamonu 31,09, Artvin 30,68, Bilecik 30,63, Sinop 29,57, Aksaray 29,08, Bursa 27,95, Kırklareli 27,92, Tekirdağ 27,75, Amasya 27,42, Şırnak 27,15, Iğdır 25,83, Zonguldak 25,03, Yozgat 24,58,
Samsun 23,97, Giresun 23,4, Çankırı 22,35, İzmir 22,16, Denizli 21,71, Şanlıurfa 20,99, Uşak 20,84, Karaman 19,61, Bayburt 19,53, Manisa 18,54, Gaziantep 17,85, Çanakkale 17,73, Balıkesir 16,77, Muğla 16,69, Gümüşhane 16,23, Bartın 15,08, Aydın 11,97, Adıyaman 11,54, Edirne 11,04, Kahramanmaraş 10,79, Tunceli 10,79, Adana 9,43, Osmaniye 6,56, Hatay 6,21, Kilis 5,6.".
16 TEMMUZ
15 TEMMUZ
14 TEMMUZ
13 TEMMUZ
12 TEMMUZ
11 TEMMUZ
10 TEMMUZ
9 TEMMUZ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
- Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman, nasıl ve kaç defa getirilir?
- Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı arefesi ayın kaçında idrak edilecek?
- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi PSV GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- 10 bin bekçi alınacak! EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?
- Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?
- 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 2021 sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce verilecek mi?
- Altın fiyatları son durum: 17 Temmuz gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları...
- Başkan Erdoğan'dan terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge
- Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?