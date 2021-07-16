Son dakika: Yerli aşı çalışmaları | Bakan Koca telefon numarası vererek paylaştı
Son dakika haberi... Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz.
Son dakika haberi... Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz.
Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. YERLİ AŞININ SONUÇLANMASINA DESTEK İÇİN zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021