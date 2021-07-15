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Piyasadan toplanıyor! Sağlık açısından tehlikeli

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.07.2021
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Piyasadan toplanıyor! Sağlık açısından tehlikeli

Son dakika haberi... Dünyaca ünlü Johnson and Johnson ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinin benzen içerdiği için geri çekildiği bildirildi. Söz konusu maddeye uzun süre maruz kalındığında kansere yol açabileceği belirtiliyor.

Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan benzenin güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.

Johnson and Johnson'un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect+Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.

NASIL GELİŞTİRİLDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içinde nasıl girdiğinin araştırıldığını ifade edildi.

İlaç devi, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi uyarısında bulundu.

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