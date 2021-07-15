Piyasadan toplanıyor! Sağlık açısından tehlikeli

NASIL GELİŞTİRİLDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içinde nasıl girdiğinin araştırıldığını ifade edildi.