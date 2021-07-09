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Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat! Ebeveynler nelere dikkat etmeli?

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat! Ebeveynler nelere dikkat etmeli?

Yaz mevsiminde güneş çarpması özellikle küçük yaştaki çocukların sağlığını tehdit ediyor. Zamanında müdahale edilmediğinde ise beyinde ve iç organlarda kalıcı hasara neden olabiliyor. Peki ebeveynler nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber Muhabiri Pınar Özenç aktardı.

Yaz mevsimini hepimiz çok özledik. Güneş vücudumuza ve ruhumuza iyi geliyor ancak sıcak ve nemli hava güneş çarpmasını da beraberinde getiriyor. Özellikle çocuklar için yakıcı güneş hayati tehlikelere yol açabiliyor.

Şimdi tatil vakti, açık havada bol bol keyifli vakit geçirmenin zamanı geldi, ancak sıcak güneşe dikkat etmek gerekiyor, çünkü güneş özellikle çocukları daha fazla etkiliyor, çocuklar güneş çarpmasına maruz kalabiliyor.

Ebeveynler çocukları sıcaktan korumak için tente veya şemsiye yerine ağaç gölgesini tercih etmeli. Çocuğa her fırsatta su içirmeli ve sık sık duş aldırmalı.

Alınacak en önemli tedbir çocuğu araçta bırakmamak. Araç içi sıcaklık bir saat içinde bile hayati tehlikeye neden olabiliyor.

Camları kapalı bir araç içinde sıcaklık 48- 49 dereceyi bulabiliyor, 1 saat içinde ölümcül olabilir, çok az işim var deyip sakın bırakıp gitmesinler.

Güneş çarpmasında ilk müdahale olarak çocuğa ılık duş aldırmalı. bilinç kaybında ise hemen acil tıbbi yardım çağırmalı.

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