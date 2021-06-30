3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...
3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar 3. doz aşının ne zaman olacağını sorguluyor. 2 doz aşısını olan vatandaşlar açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...
3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ülkemizde aşılama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü doz aşı hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor.
3. DOZ AŞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili konunun Bilim Kurulu toplantısında netleşeceğini belirtmişti. Öte yandan Uğur Şahin üçüncü doz aşılarla ilgili daha önce "Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. " açıklamasını yapmıştı.
3. DOZ AŞIYI KİMLER OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bilim Kurulu 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdı. 2. doz aşı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istediği aşı ile randevu alabileceklerdir. 3. doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. İlk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz aşı olarak istediği aşıyı olabilirler. Tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı yaptırabilirsiniz.'' açıklamasını yaptı.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden alınabiliyor. Randevu alacak olanlar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sistem giriş yapılması gerekiyor. Devamında ise 'aşı randevusu' ekranı üzerinden aşı tercihini, hastane ve tarih ile saati seçtikten sonra randevunuzu alabiliyorsunuz.
AŞI RANDEVUSU İÇİN TELEFON NUMARASI KAÇ?
Aşı randevusu telefon ile de oluşturulabiliyor. Alo 182 hattını arayarak aşı randevusu alınabiliyor.
AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?
Aşı randevusuna gidemeyecek olan kişiler e-Nabız üzerinden aşı randevularını iptal edebilirler. Randevu geçmişi kısmında aktif randevularınızda yer alan aşı randevusunun yanında bulunan "iptal et" butonuna tıklanması gerekiyor.
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