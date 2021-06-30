3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...

3. DOZ AŞIYI KİMLER OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bilim Kurulu 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdı. 2. doz aşı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istediği aşı ile randevu alabileceklerdir. 3. doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. İlk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz aşı olarak istediği aşıyı olabilirler. Tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı yaptırabilirsiniz.'' açıklamasını yaptı.