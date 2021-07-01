Sağlık çalışanlarının ve 50 yaş üstünün 3. doz aşılaması başladı! | Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak?

Edinilen bilgiye göre, bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Sağlık Bakanlığı bu grupların ardından üçüncü doz aşıyı diğer yaş gruplarıyla devam ettirmeyi planlıyor.

3- ÜÇÜNCÜ DOZ HANGİ AŞIYLA YAPILACAK?

Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi.