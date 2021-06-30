30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (30 Haziran 2021)

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (30 Haziran 2021)

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu 30 Haziran 2021

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

45 KİŞİ VEFAT ETTİ! VAKA RAKAMLARI...

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 727 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, vefat sayısı da 49 bin 732 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (30 HAZİRAN)

29 HAZİRAN

28 HAZİRAN

27 HAZİRAN

26 HAZİRAN

25 HAZİRAN

24 HAZİRAN

23 HAZİRAN

22 HAZİRAN

21 HAZİRAN

20 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA