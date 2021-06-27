Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Başta Birleşik Krallık ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok yerinde hızla yayılan Delta varyantı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Almanya'da yapılan yeni çalışmada, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu belirtildi.