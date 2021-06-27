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Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantının yarattığı panik giderek büyüyor. DSÖ uyarılarına devam ederken varyantın 85 ülkeye yayıldığını açıkladı. Peki Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı? İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Başta Birleşik Krallık ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok yerinde hızla yayılan Delta varyantı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Almanya'da yapılan yeni çalışmada, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu belirtildi.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından baskın tür olarak bildirilen Delta varyantının, virüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olduğu açıklanmıştı.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmada, Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olduğuna dair sonuçlar ortaya çıktı.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

AKCİĞER HÜCRELERİNE ULAŞMADA BAŞARILI

Çalışmada, koronavirüsün önceki varyantlarındaki spike proteini ile karşılaştırıldığında, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu ve virüs bulaşan hücreleri bir araya getirebildiği açıklandı.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Almanya'daki Georg-August-University Göttingen'den Markus Hoffman, "Hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılma, virüsün enfekte kişilerde daha hızlı yayılmasını ve bağışıklık sisteminden kısmen saklanmasını sağlar" dedi.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

BioRxiv'de yayınlanan çalışmada, "Örneğin, Delta varyantı ile spike proteini tarafından enfekte olan bir hücre, henüz enfekte olmamış bir komşu hücre ile birleşmeye zorlanırsa, Delta varyantı virüsün yeni hücreye daha hızlı girmesine izin veriyor" ifadelerine yer verildi.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNDEN KAÇIYOR

Markus Hoffman, hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılan virüsün, kendisine saldırabilecek ve etkisiz hale getirebilecek bağışıklık sistemi hücreleriyle karşılaşma riskini azalttığını da sözlerine ekledi.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Araştırmacılar, bu "becerilerin", ilk olarak Hindistan'da tanımlanan ve şimdi birçok ülkede yaygın olarak dolaşan Delta varyantını daha bulaşıcı ve sonuçta ortaya çıkan hastalığı daha şiddetli hale getirebileceğini söyledi.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

AŞIDAKİ ANTİKORDAN TAMAMEN KAÇAMIYOR

Araştırmacılar ayrıca, Delta varyantının antikorlardan kaçabilmesine rağmen tamamen dirençli olmadığının da altını çizdi.

Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Hoffman, "Delta varyantının özellikle şimdiye kadar iki aşı dozundan biri uygulanmışsa, aşılanmış insanları enfekte etmesi mümkün olabilir, ancak aşılama ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkilidir" diye konuştu.

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