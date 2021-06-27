Yeni araştırma: Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?
Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantının yarattığı panik giderek büyüyor. DSÖ uyarılarına devam ederken varyantın 85 ülkeye yayıldığını açıkladı. Peki Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı? İşte detaylar...
Başta Birleşik Krallık ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok yerinde hızla yayılan Delta varyantı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Almanya'da yapılan yeni çalışmada, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından baskın tür olarak bildirilen Delta varyantının, virüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olduğu açıklanmıştı.
Almanya'da yapılan yeni bir araştırmada, Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olduğuna dair sonuçlar ortaya çıktı.
AKCİĞER HÜCRELERİNE ULAŞMADA BAŞARILI
Çalışmada, koronavirüsün önceki varyantlarındaki spike proteini ile karşılaştırıldığında, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu ve virüs bulaşan hücreleri bir araya getirebildiği açıklandı.
Almanya'daki Georg-August-University Göttingen'den Markus Hoffman, "Hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılma, virüsün enfekte kişilerde daha hızlı yayılmasını ve bağışıklık sisteminden kısmen saklanmasını sağlar" dedi.
BioRxiv'de yayınlanan çalışmada, "Örneğin, Delta varyantı ile spike proteini tarafından enfekte olan bir hücre, henüz enfekte olmamış bir komşu hücre ile birleşmeye zorlanırsa, Delta varyantı virüsün yeni hücreye daha hızlı girmesine izin veriyor" ifadelerine yer verildi.
BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNDEN KAÇIYOR
Markus Hoffman, hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılan virüsün, kendisine saldırabilecek ve etkisiz hale getirebilecek bağışıklık sistemi hücreleriyle karşılaşma riskini azalttığını da sözlerine ekledi.
Araştırmacılar, bu "becerilerin", ilk olarak Hindistan'da tanımlanan ve şimdi birçok ülkede yaygın olarak dolaşan Delta varyantını daha bulaşıcı ve sonuçta ortaya çıkan hastalığı daha şiddetli hale getirebileceğini söyledi.
AŞIDAKİ ANTİKORDAN TAMAMEN KAÇAMIYOR
Araştırmacılar ayrıca, Delta varyantının antikorlardan kaçabilmesine rağmen tamamen dirençli olmadığının da altını çizdi.
Hoffman, "Delta varyantının özellikle şimdiye kadar iki aşı dozundan biri uygulanmışsa, aşılanmış insanları enfekte etmesi mümkün olabilir, ancak aşılama ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkilidir" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?
- YKS puan hesaplama nasıl yapılır, baraj puanı kaç? YKS barajı geçmek için kaç net, doğru yapmak gerekiyor? TYT AYT puan hesaplama işlemi
- YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...
- YKS yasak listesi: YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
- YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...
- Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...
- YKS kalem silgi verilecek mi 2021? YKS sınavında kalem, silgi, su veriliyor mu? Yanında bulunması gerekenler...
- Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 YKS AYT YDT günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar kısıtlama saatleri...
- Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...
- YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...