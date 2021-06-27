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Haberler Sağlık Haberleri Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

Uzmanlar, BioNTech/Pfizer aşısının ciddi alerjik reaksiyon oluşturma ihtimalinin, 1 milyonda 4,6 olduğunu söyledi. Birden fazla alerjisi olanların aşı olmadan önce uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mısırlıoğlu "Kimse alerji nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin" dedi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

Salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Alerjisi olan insanlar, aşı olmaktan endişe duyuyor.

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

Uzmanlar, alerjisi olanların Covid-19 aşılarıyla ilgili endişelerine açıklık getirdi.

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alerjisi, astımı olan kişiler Covid-19 aşılarından istediğini tercih edip olabilirler.

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

Önerimiz, aşının mutlaka hastanede yaptırılması ve aşıdan sonra yarım saat gözlem altında bekletilmeleri" dedi.

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

BioNTech/Pfizer aşısının ciddi alerjik reaksiyon oluşturma ihtimalinin, 1 milyonda 4,6 olduğunu söyleyen Mungan, "Tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil.

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

Sinovac'ta ise aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech'le benzer olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

PENİSİLİN, AĞRI KESİCİ ALERJİSİ OLANLAR AŞI OLABİLİR Mİ?

İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu ise şöyle konuştu:

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

''Lütfen kimse alerjisi nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin. Mutlaka doktorlarına danışsınlar ve önerilen şekilde aşılarını olsunlar.''

Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isimden flaş açıklama

Penisilin, ağrı kesici alerjisi olan bir hastanın BioNTech aşısı olabileceğini söyleyen Mısırlıoğlu, "Birden fazla grupta alerjisi olan, ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşı olmadan önce uzmanlarca değerlendirilmeli" dedi.

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