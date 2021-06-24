Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den kanser ilacı müjdesi

Aşı patentinin paylaşılması konusuna da karşı olduğunu belirten Uğur Şahin, aşı üretiminin oldukça kompleks (karmaşık) bir konu olduğunu belirterek, son aşamaya kadar her biri 50 bin basamaktan oluşan iş sürecine gereksinim olduğunu söyledi ve "Üretimdeki kısıtlayıcı faktör patentte değil, ham madde gelişiminde" dedi.