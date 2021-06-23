Türkiye de kritik koronavirüs can kaybı listesinde yer aldı! Dünya genelinde hangi ülkede kaç vefat yaşandı?

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 602 bin 469'a çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 1250 artışla 33 milyon 556 bin 330'a yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 358 artarak 602 bin 469 oldu.