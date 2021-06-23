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Türkiye de kritik koronavirüs can kaybı listesinde yer aldı! Dünya genelinde hangi ülkede kaç vefat yaşandı?

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürerken can kayıpları da yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle dünyada can kaybı 4 milyona yaklaşırken, ülkelere ilişkin sıralamada da güncellemeye gidildi. Bu kapsamda en çok can kaybı ABD'de görülürken, Brezilya ve Hindistan ABD'yi listede takip eden ülkeler oldu. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç can kaybı yaşandı? Türkiye'de can kaybında son durum ne? İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Türkiye de kritik koronavirüs can kaybı listesinde yer aldı! Dünya genelinde hangi ülkede kaç vefat yaşandı?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,9 milyonu geçti.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 602 bin 469'a çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 1250 artışla 33 milyon 556 bin 330'a yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 358 artarak 602 bin 469 oldu.

TÜRKİYE'DE 50 BİNE YAKLAŞTI

Virüs kaynaklı can kaybı sayısı dünya genelinde 3 milyon 900 bin 119'a ulaştı. Türkiye'de ise 22 Haziran itibarıyla toplam 49 bin 293 kişi yaşamını yitirdi. İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

11 MİLYON HASTA TEDAVİ ALTINDA

Dünya genelinde 180 milyon 20 bin 356 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 150 milyon 164 bin 778 bin 306 kişi iyileşti. Halen 11 milyon 342 bin 931 hastanın tedavisi sürüyor.

ABD 617,884

BREZİLYA 504,897

HİNDİSTAN 390,691

MEKSİKA 231,505

PERU 190,906

RUSYA 130,895

İNGİLTERE 128,008

İTALYA 127,322

FRANSA 110,829

KOLOMBİYA 101,302

TÜRKİYE 49,293 can kaybı ile listenin 19.sırasında yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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