23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka-vefat-ağır hasta ve test tablosunu açıkladı (23 Haziran 2021)

Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka-vefat-ağır hasta ve test tablosunu açıkladı (23 Haziran 2021)

Sağlık Bakanlığı 23 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de 24 saatte korona virüsten kaç kişi vefat etti vaka sayısı ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka-vefat-ağır hasta ve test tablosunu açıkladı 23 Haziran 2021

SON DAKİKA | Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi.

oplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı.

Bugün yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU (23 HAZİRAN 2021)

22 HAZİRAN

21 HAZİRAN

20 HAZİRAN

19 HAZİRAN

18 HAZİRAN

17 HAZİRAN

16 HAZİRAN

15 HAZİRAN

14 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA