Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka-vefat-ağır hasta ve test tablosunu açıkladı (23 Haziran 2021)
Sağlık Bakanlığı 23 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de 24 saatte korona virüsten kaç kişi vefat etti vaka sayısı ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi.
oplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı.
Bugün yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU (23 HAZİRAN 2021)
22 HAZİRAN
21 HAZİRAN
20 HAZİRAN
19 HAZİRAN
18 HAZİRAN
17 HAZİRAN
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