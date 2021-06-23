Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka-vefat-ağır hasta ve test tablosunu açıkladı (23 Haziran 2021)

Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.