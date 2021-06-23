Delta Plus varyantı nedir? Delta Plus daha mı hızlı yayılıyor? Türkiye'de görüldü mü?

UĞUR ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Uğur Şahin, hali hazırda kullanılan aşıları yenilemek ya da oratay çıkan varyantlara göre uyarlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.

BioNTech'in kurucusu bilim insanı "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Öte yandan, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.