Uzman isim uyardı: Bildiklerinizi unutun! Süt kemik sağlığını bozuyor





AVRUPA, AFRİKA'YI GEÇTİ

Asya ve Afrika ülkelerinde süt tüketimi Amerika ve Avrupa ülkelerine göre çok az olmasına rağmen, osteoporoz ve kemik kırıkları en fazla süt tüketen Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşanmaktadır. Tipik bir Batılı diyette hayvansal protein, rafine şeker, tuz ve kafein fazla; sebze ve meyve ise yetersizdir. Bu tarz diyetin en temel özelliği idrarla fazla miktarda kalsiyum atılımının gerçekleşmesi ve osteoporozun ortaya çıkmasıdır. Günlük tüketilmesi önerilen kalsiyum miktarı 1000-1500 mg'dır.