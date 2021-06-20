Son dakika: Erişime açıldı! 30 yaş ve üstü bugünden itibaren aşı olabilecek

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 73 bin 978, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 255, toplam 7 milyon 419 bin 233, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 246 bin 141, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 491, toplam 3 milyon 444 bin 632, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 841, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 513, toplam 2 milyon 774 bin 354 doz olarak kayıtlara geçti.