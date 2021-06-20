20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika: Erişime açıldı! 30 yaş ve üstü bugünden itibaren aşı olabilecek

Son dakika haberi... karşı aşılamada rekor üstüne rekor kıran 'de yeni bir aşamaya geçildi. Aşıda yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü vatandaşlar bugünden itibaren randevu alarak aşı olabilecek.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Son dakika: Erişime açıldı! 30 yaş ve üstü bugünden itibaren aşı olabilecek

'de günlük ve toplam aşı miktarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlası ilk veya ikinci doz aşısını yaptırdı. Yerinde aşılama uygulamaları ile bu daha da hız kazandı.

Sağlık Bakanı , 30 yaş ve üstü kişilerin bugünden itibaren aşı randevularını alabileceklerini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler randevu alabilirler." dedi.

DOZ MİKTARI 41 MİLYONU GEÇTİ

"covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 02.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 676 bin 677, ikinci doz aşı 14 milyon 346 bin 5 oldu. Böylece doz miktarı 41 milyon 22 bin 682'e yükseldi.

'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 73 bin 978, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 255, toplam 7 milyon 419 bin 233, 'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 246 bin 141, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 491, toplam 3 milyon 444 bin 632, 'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 841, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 513, toplam 2 milyon 774 bin 354 doz olarak kayıtlara geçti.

5 BİN 480 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Covid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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