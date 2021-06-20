Sıklıkla tüketiyoruz, kanser riski çok yüksek! Uzman isim şiddetle uyardı

YÜZLERCE VAR

Modern endüstriyel tarım kimyasalları birçok üründe kansere yol açan kalıntılar bırakıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde tüketilen sebze, meyve ve tahılların üçte birinde en az iki tarım kimyasalı kalıntısının bulunduğu biliniyor. Tarım kimyasalları böceklere, haşerelere, bitlere ve yabancı otlara karşı kullanılıyor. Yani sadece bitkisel ürünlere değil, hayvan yemlerine ve doğrudan hayvanların üzerine de uygulanabiliyor. Sebze ve meyveler, buğday dolayısıyla ekmek tarım kimyasalları içerebiliyor. Türkiye'de ise 350 civarında tarım kimyasalı kullanılıyor.