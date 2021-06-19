Dünya Sağlık Örgütünden son dakika Delta varyantı koronavirüs açıklaması! Hızlı bir şekilde yayılabilir

HIZLA YAYILABİLİR

Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen ve İngiltere'de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ABD ve Almanya'da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiliz yetkililer, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son bir haftada yüzde 79'luk artış olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.