Dünya Sağlık Örgütünden son dakika Delta varyantı koronavirüs açıklaması! Hızlı bir şekilde yayılabilir
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son dakika açıklamasında ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının dünyanın genelinde baskın bir şekilde yayılabileceğini duyurdu. İngiltere, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son bir haftada yüzde 79’luk artış olduğunu belirtmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.
BASKIN OLMA EĞİLİMİNDE
NDTV'nin haberine göre, DSÖ'nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirdi.
HIZLA YAYILABİLİR
Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen ve İngiltere'de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ABD ve Almanya'da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.
İngiliz yetkililer, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son bir haftada yüzde 79'luk artış olduğunu belirtti.
İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.
DELTA VARYANTI ABD VE ALMANYA'DA BASKIN TÜR OLMA EĞİLİMİNDE
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky dün, Delta varyantının ABD'de en baskın tür olmasını beklediklerini söylemişti.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Delta varyantının Almanya'da hızlı bir şekilde yayılabileceğine ilişkin ikazda bulunmuştu. Bakan Spahn, yeni vakaların yüzde 6'sında Delta varyantının tespit edildiğini belirtmişti.
DELTA VARYANTI MOSKOVA'YI ETKİSİ ALTINA ALDI
Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği Moskova'da bugün itibariyle 9 bin 120 Kovid-19 vakası görüldü. Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3'e katlandı. Şehirde yeni kapanma tedbirleri devreye sokuldu.
Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu açıklamıştı.
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