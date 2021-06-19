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Dünya Sağlık Örgütünden son dakika Delta varyantı koronavirüs açıklaması! Hızlı bir şekilde yayılabilir

tarafından yapılan son dakika açıklamasında ilk olarak 'da görülen Delta varyantının dünyanın genelinde baskın bir şekilde yayılabileceğini duyurdu. , ülkedeki vakalarında son bir haftada yüzde 79’luk artış olduğunu belirtmişti.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Dünya Sağlık Örgütünden son dakika Delta varyantı koronavirüs açıklaması! Hızlı bir şekilde yayılabilir

(DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak 'da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

BASKIN OLMA EĞİLİMİNDE

NDTV'nin haberine göre, DSÖ'nün baş uzmanı , Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

HIZLA YAYILABİLİR

Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen ve 'de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ve 'da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

yetkililer, ülkedeki vakalarında son bir haftada yüzde 79'luk artış olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.

DELTA VARYANTI ABD VE ALMANYA'DA BASKIN TÜR OLMA EĞİLİMİNDE

(CDC) Direktörü dün, Delta varyantının ABD'de en baskın tür olmasını beklediklerini söylemişti.

Almanya Sağlık Bakanı , 'de düzenlediği basın toplantısında, Delta varyantının Almanya'da hızlı bir şekilde yayılabileceğine ilişkin ikazda bulunmuştu. Bakan Spahn, yeni vakaların yüzde 6'sında Delta varyantının tespit edildiğini belirtmişti.

DELTA VARYANTI MOSKOVA'YI ETKİSİ ALTINA ALDI

Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği 'da bugün itibariyle 9 bin 120 Kovid-19 vakası görüldü. Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3'e katlandı. Şehirde yeni kapanma tedbirleri devreye sokuldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu açıklamıştı.

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