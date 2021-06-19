19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı duyurusu! Son 24 saatte yapılan doz miktarı 1,5 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı duyurusu! Son 24 saatte yapılan doz miktarı 1,5 milyonu geçti

Sağlık Bakanı yaptığı paylaşımında Türkiye genelinde son 24 saatte yapılan miktarını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında "SAAT 00.00’A KADAR yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı duyurusu! Son 24 saatte yapılan doz miktarı 1,5 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda son 24 saatte yapılan aşı dozu miktarını açıkladı.

Bakan Koca "SAAT 00.00'A KADAR yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA