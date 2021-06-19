Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı duyurusu! Son 24 saatte yapılan doz miktarı 1,5 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda son 24 saatte yapılan aşı dozu miktarını açıkladı.

Bakan Koca "SAAT 00.00'A KADAR yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)" ifadelerini kullandı.