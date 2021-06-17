Görenler hamile sanıyordu! Karnından 6,4 kilo kitle çıktı



Hastaneye geldiğinde 9 aylık hamile görünümünde olduğunu vurguladığı hastasının karnından çıkan kitlenin kanser türü bir kist olmadığı için şanslı sayıldığını belirten Prof. Dr. Kara, yılda en az bir kez yapılmasını tavsiye ettikleri jinekolojik muayenelerin ölümcül olabilecek hastalıkların erken tanısı için çok önemli olduğuna işaret etti. Kara, "Özellikle kadın hastalıklarında, yumurtalık kistleri, yumurtalık kanserleri çok erken tanı almazlar. Onun için mutlaka belli aralıklarla jinekoloji hekimine, mümkünse jinekolojik onkoloji dalında uzmanlık yapmış kadın doğum hekimlerine gitmelerinde fayda var" diye konuştu.

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