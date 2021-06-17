Görenler hamile sanıyordu! Karnından 6,4 kilo kitle çıktı
Amasya’da son zamanlarda çok fazla kilo aldığını düşünerek doktora başvurup görüntüsü nedeniyle hamile sanılan evli ve 2 çocuk annesi kadın, karnından çıkan kitle ile şoke oldu. Basketbol topu büyüklüğündeki kitlenin ağırlığı yaklaşık 6,5 kilogram olarak tartıldı.
Gittiği aile hekiminin şişkinliği gaz sanıp spor ile yürüyüş yapmasını önerirken durumun düzelmediği takdirde hastaneye müracaat etmesini söylediğini anlatan evli ve 2 çocuk annesi Geylan, 6 ay önce başlayan şişliğin giderek büyümesi üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara'nın tetkikler sonrası ameliyat ettiği Geylan'ın karnından 6 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıktı. Kitleyi gördüğünde çok şaşıran genç kadın, "Ben o kadar büyüklükte bir kitle beklemiyordum. İçime nasıl sığmış. Hayret ediyorum" dedi.
Hastaneye geldiğinde 9 aylık hamile görünümünde olduğunu vurguladığı hastasının karnından çıkan kitlenin kanser türü bir kist olmadığı için şanslı sayıldığını belirten Prof. Dr. Kara, yılda en az bir kez yapılmasını tavsiye ettikleri jinekolojik muayenelerin ölümcül olabilecek hastalıkların erken tanısı için çok önemli olduğuna işaret etti. Kara, "Özellikle kadın hastalıklarında, yumurtalık kistleri, yumurtalık kanserleri çok erken tanı almazlar. Onun için mutlaka belli aralıklarla jinekoloji hekimine, mümkünse jinekolojik onkoloji dalında uzmanlık yapmış kadın doğum hekimlerine gitmelerinde fayda var" diye konuştu.
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